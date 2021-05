Amici, Agata Reale e le critiche ad Alessandra Celentano: «Unica che resiste nel cast, si è creata il ruolo della cattiva»

Agata Reale, ex ballerina di “Amici”, critica la sua ex insegnate Alessandra Celentano. Agata Reale e Alessandra Celentano non hanno mai avuto un buon rapporto durante Amici, e ora l’ex studente torna a parlare di lei: “Si è creata in qualche modo sulle nostre spalle il ruolo della “cattiva” che le sta dando tanto successo”.

Amici, Agata Reale: "Il ruolo di cattiva alle nostre spalle"

Fra Agata Reale e Alessandra Celentano ad “Amici” i rapporti non sono mai stati semplici: “Unica insegnante che resiste nel cast da tanti anni – ha fatto sapere con una lettera a “DiPiù” - si è creata in qualche modo sulle nostre spalle il ruolo della “cattiva” che le sta dando tanto successo. In questo gioco perverso ci siamo cadute anche noi: eccoci a parlare ancora di lei”.

Agata Reale si rivolge anche a un ex collega, Susy Fucillo, che ha recentemente difeso l’insegnate Alessandra Celentano: “Forse hai cambiato idea nei suoi confronti dopo averla incontrata e conosciuta lontano dalle telecamere? Io invece non posso cambiare il mio giudizio, perché si è sempre rifiutata di incontrarmi. Dicendo che è simpatica non fai altro che avvalorare la mia tesi e cioè che lei recita la parte di ‘cattiva’ per il suo personaggio, per far parlare di sé e non per insegnare”.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Maggio 2021, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA