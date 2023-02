Amici 22, Maddalena e Paky sempre più vicini: ecco la reazione della fidanzata di lui

Maddalena e Paky potrebbero essere la nuova coppia di Amici di Maria De Filippi. Nel corso del daytime del programma sono andate in onda delle immagini che mostrano una particolare vicinanza tra i due ragazzi che tra le varie lezioni sembrano condividere dei momenti di svago.

La vicinanza

I due ridono, scherzano, ballano insieme e si divertono. E questo ha fatto pensare a qualcuno degli altri ragazzi che possa essere l’inizio di qualcosa di più di un'amicizia. Piccolo G e Cricca hanno notato questa nuova situazione e hanno fatto notare a Maddalena la sua attenzione verso Paky. Lei ha subito risposto: «Io non posso essere amica di nessuno che qua succede il macello». La ragazza ha lasciato intendere che per lei si tratta solo di amicizia.

La fidanzata di lui

Intanto però dall'estero è arrivata la reazione della fidanzata di Paky, che punta il dito verso la regia: «Vi darò una notizia sconvolgente, due persone possono essere amiche. Dopo 22 anni di programma ancora non avete capito che la produzione fa i taglia e cuci di quello che vogliono vendere… Chissà come mai dopo la storia di Capodanno fanno di tutto per mettere in cattiva luce proprio loro. Mamma mia, la produzione si inventa una cosa e voi subito che ve la bevete». Per ora, quindi, nessuna relazione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Febbraio 2023, 12:58

