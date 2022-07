Turista per Sempre, gratta e vince 1,8 milioni di euro: festa grande in edicola, ora una vita in vacanza

Quando Gratta e Vinci Turista per Sempre ti cambia la vita... Un investimento sulla fortuna che può cambiare l'esistenza, appunto per sempre. E che a volte spinge anche a essere riconoscenti, anche solo per dire grazie. E' mistero su una possibile vincita milionaria registrata nei giorni scorsi a Fontanafredda (Pordenone) con il Gratta e vinci “Turista per sempre”, una vincita da un milione e ottocentomila euro circa, che sarebbe stata ottenuta con un biglietto acquistato dal signor Amedeo Mele, dell’edicola e rivendita di monopoli Del Sole a Villadolt Quartiere.

E' ancora mistero su chi sia il fortunato che si ritrova un bel gruzzoletto in tasca con l'acquisto di un semplice Gratta e Vinci Turista per Sempre che consente di avere una sonna mensile garantita e la possibilità, quindi, di vivere da ... turista per sempre. Ma nella tabaccheria della provincia di Pordenone si fa festa grande per una vincita pazzesca che mai era capitata in zona.

Gratta e vinci, Turista per Sempre: Regolamento di gioco

Gioco 1: Se trovi, una o più volte, uno o più "NUMERI VINCENTI" ne "I TUOI NUMERI" vinci il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne "I TUOI NUMERI" trovi due volte la scritta "TURISTA PER SEMPRE" vinci 300.000€ subito + 6.000€ al mese per 20anni + 100.000€ di bonus finale. Se ne "I TUOI NUMERI" trovi la “moneta €” vinci tutti i premi dell'area di gioco1. Gioco 2: Se trovi, una o più volte, uno o più "SIMBOLI FORTUNATI" ne "I TUOI SIMBOLI" vinci il premio o la somma dei premi corrispondenti.

