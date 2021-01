Nuovi alberi in arrivo per Villa Ada, una delle più grandi ville storiche di Roma. La giunta Raggi ha destinato 435mila euro per la riforestazione in tre aree: Monte Antenne, la sugherata e il declivio verso il lago superiore (alle pendici del colle Cavalle Madri).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA