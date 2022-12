Zelensky "Persona dell'anno" di Time: premiato lo «spirito dell'Ucraina»

di Redazione web

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con «lo spirito dell'Ucraina» è la persona dell'anno di Time per il 2022. Lo ha annunciato la rivista. Zelensky era stato insignito due giorni fa dello stesso onore dal Financial Times. «La scelta di quest'anno è stata la più chiara a memoria d'uomo», hanno spiegato i vertici di Time.

Time, Zelensky è la "Persona dell'anno"

«Sia che le vostre reazioni alla battaglia per l'Ucraina siano di speranza o di terrore, Zelensky - si legge nella motivazione - ha galvanizzato il mondo in modo che non vedevamo da decenni. La decisione di non lasciare Kiev mentre cominciavano a cadere le bombe russe è stata epocale. Dal suo primo post di 40 secondi su Instagram il 25 gennaio in cui ha mostrato che il governo e la società civile ucraina erano intatti, ai quasi quotidiani discorsi a Westminster, la Banca Mondiale e ai Grammy, il presidente dell'Ucraina è stato onnipresente. La sua offensiva mediatica ha spostato l'equilibrio geopolitico innescando un'ondata di azione che ha spazzato il globo».

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa — TIME (@TIME) December 7, 2022

Il presidente ucraino ha superato gli altri candidati tra cui il presidente cinese, Xi Jinping, il politico statunitense, Liz Cheney ed il miliardario filantropo, MacKenzie Scott. La rivista assegna il premio alla personalità che si ritiene abbia avuto la maggiore influenza a livello globale negli ultimi 12 mesi. La prima «persona dell'anno» fu nel 1927 l'aviatore americano Charles Lindbergh, che ottenne il titolo dopo aver effettuato il primo volo transatlantico senza scalo da New York a Parigi.

Le donne dell'Iran "Eroi dell'anno" per il Time

Il Time, oltre al riconoscimento alla persona dell'anno, ha attribuito alle donne dell'Iran il riconoscimento di «eroi dell'anno».

