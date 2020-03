La figlia di 2 anni rompe una palette di trucchi, Youtuber posta il video e finisce nella bufera

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Marzo 2020, 16:41

perché lei e viene indagata. Michelle Grace è stata presa di mira per aver picchiato ladopo che la bimba le ha rotto una palette. Laha pubblicato un video in cui la figlia piange disperatamente dopo essere stata picchiata e lei stessa spiega che singhiozza perché è stata appena punita.Il video è stato poi rimosso perché ha suscitato moltissime polemiche. «L'ho messa via in modo che non potesse trovarlo. E lei cosa fa? Lei lo trova», racconta nel filmato, «A questo punto ho bisogno di una pazzesca cassaforte con una combinazione per tenerla al sicuro. Ha rovinato due mie palette. So che molti genitori non sono d'accordo con me, ma non sculaccio la mia bambina abitualmente, a meno che non sia necessario».Dopo il video però i suoi fan sono insorti, l'hanno duramente accusata di aver commesso qualcosa di terribile tanto che la youtuber ha pubblicato un messaggio su Twitter in cui afferma che la figlia sta bene: «Quello che ho fatto non avrei mai dovuto farlo. Mi sono comportata in modo impulsivo. Detto questo, mi dispiace davvero se tutto è andato per il verso sbagliato. Mi sono espressa male, non avrei dovuto far passare il messaggio che le cose materiali sono più preziose di lei, perché per me non lo sono. Mi rendo conto ora dove ho sbagliato. La amo più di ogni altra cosa. L'ho sempre fatto. Sono una giovane mamma e sono tutt'altro che perfetta. Ma sono una brava mamma. Il mio video e i miei sentimenti offuscati non lo hanno mostrato affatto e mi dispiace davvero».