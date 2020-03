Amanda Knox, mega festa di matrimonio in stile Star Wars: «Non regali ma soldi per pagare il party»

Amanda Knox, la 32enne americana assolta per l'omicidio di Meredith Kercher dopo aver trascorso 4 anni di carcere in Italia, ha celebrato ufficialmente sabato 29 febbraio le sue nozze con il marito Christopher Robinson, matrimonio già contratto legalmente nel 2018.



Gli sposi hanno festeggiato con un mega party a tema Star Wars nello Stato di Washington, secondo quanto riferisce Tmz. Al posto di regali, i partecipanti sono stati incoraggiati a donare soldi per coprire al costo finale del matrimonio. Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Marzo 2020, 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA