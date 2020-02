Il tatuatore sbaglia inchiostro per pigmentare gli occhi, 25enne perde la vista: «Volevo essere come il mio cantante preferito»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 14:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Voleva. Aleksandra Sadowska,, voleva imitare la sua star musicale preferita. Dopo essersi sottoposta all'intervento però qualcosa è andato storto e ha perso la vista in entrambi gli occhi.La giovane originaria della città di Wroclaw, nella Polonia occidentale, voleva tingere i suoi occhi per farli diventare completamente neri, come il suo artista preferito locale, Popek. Si è rivolta a un tatuatore ma durante la pigmentazione degli occhi qualche cosa non è andato bene e ha perso la vista: in un occhio completamente, nell'altro parzialmente ma è comunque gravemente compromessa la sua funzione.La 25enne, come riporta il Mirror , si è accorta subito che qualcosa non andava perché aveva dei dolori fortissimi agli occhi. Il tatuatore l'aveva rassicurata dicendo che era normale e le ha consigliato degli antidolorifici, ma in realtà aveva errato in alcune manovre compromettendo la vista della sua cliente. Quando si è rivolta ai medici ormai era troppo tardi. Il tatuatore ora rischia fino a 3 anni di carcere per danni permanenti involontari, a causare la lesione sarebbe stato l'uso di inchiostro per la pelle, che non dovrebbe entrare in contatto con gli occhi. Per questo tipo di tattoo, infatti, esistono prodotti specifici.