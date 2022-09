William e Kate, la clamorosa rivelazione: «Così hanno scelto di chiamare il loro primo figlio George»

Da duchi di Cambridge a principi del Galles: con la morte della regina Elisabetta e l'ascesa al trono di Carlo, per William e Kate cambia il titolo reale. E, a distanza di quasi dieci anni, spunta anche una clamorosa rivelazione su come scelsero il nome George per il loro primogenito.

William e Kate, la scelta del nome George

Come è noto, il principe George è nato il 22 luglio 2013 e il suo nome era stato annunciato solo qualche giorno dopo. Ad ogni modo, le previsioni dei bookmaker britannici si erano rivelate azzeccate. Ma c'è un aspetto rivelato solo oggi sulla scelta di William e Kate. Il nome completo del principino è George Alexander Louis: un omaggio sia a re Giorgio VI, padre della regina Elisabetta, sia alla sovrana scomparsa l'8 settembre (il cui secondo nome era Alexandra), sia a Lord Louis Mountbatten (lo zio del principe Filippo, assassinato dall'Ira nel 1979).



William e Kate, la decisione singolare

Come riporta MyLondon, l'esperta di famiglia reale Katie Nicholl ha spiegato che Kate avrebbe voluto dare al suo primogenito, come primo nome, Alexander. Ma William non era d'accordo al 100%, e comunque non c'erano certezze sul sesso del loro primogenito (anche se Kate era abbastanza convinta che si trattasse di un maschio). A quel punto, William e Kate hanno deciso di affidarsi ad un membro della famiglia molto particolare, con un metodo ancora più singolare: dopo aver scritto tutti i possibili nomi su foglietti lasciati a terra, hanno fatto scegliere un biglietto al loro amato cane Lupo (scomparso nel 2020). L'animale prese proprio il foglietto con il nome George, dissipando tutti i dubbi della coppia.

