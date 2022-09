Harry e Meghan, l'ultimo smacco di re Carlo: peggio di loro solo il principe Andrea. Cosa è successo

Il principe Harry e Meghan Markle nobili decaduti? Sembrerebbe proprio di sì, almeno stando alla clamorosa decisione di Buckingham Palace. Che, evidentemente, non poteva che essere presa dal nuovo sovrano, re Carlo III.

Francesco Totti, prima festa di compleanno senza Ilary: il bacio a Noemi davanti a tutti (anche ai figli)

Harry e Meghan, l'ultimo smacco di re Carlo

Una decisione che non è sfuggita agli occhi dei visitatori più attenti del sito della famiglia reale britannica. Nella sezione dedicata ai membri della Royal Family, infatti, i duchi di Sussex sono stati clamorosamente degradati. Una vera e propria caduta libera nelle gerarchie della pagina, e chissà che tutto questo non rifletta anche quelle effettive all'interno della famiglia. Se fino a pochi giorni fa, le foto con il link alle pagine personali di Harry e Meghan si trovavano appena sotto i nuovi principi di Galles (William e Kate) e la regina consorte Camilla, ora bisogna scorrere parecchio per trovare i duchi di Sussex.

Harry e Meghan, peggio di loro solo il principe Andrea

Le schede dedicate a Harry e Meghan, infatti, sono finite addirittura sotto quelle di membri della famiglia reale considerati 'minori', almeno per quanto riguarda la linea di successione al trono. Prima dei duchi di Sussex, infatti, è possibile trovare i duchi di Gloucester (Richard, cugino della regina Elisabetta, e la moglie Birgitte), la principessa Alexandra (cugina di Elisabetta) e il principe Edoardo (duca di Kent e cugino della regina). Il primo a comparire è Harry, poi c'è Meghan e, al di sotto di loro, c'è solo il principe Andrea, il duca di York caduto in disgrazia dopo lo scandalo e le accuse di molestie sessuali che gli sono costati i gradi militari e il titolo di Altezza Reale.

Harry e Meghan, quali titoli per i figli?

La notizia non può passare inosservata, specialmente ora che re Carlo sta avviando un piano di riduzione dei costi della monarchia per i contribuenti. Lo smacco, però, potrebbe riguardare non solo Harry e Meghan, ma anche i loro due figli, Archie e Lilibet. Al momento, il nuovo re non ha ancora deciso se i due bambini potranno usare i titoli di principe e principessa. Una decisione che potrebbe avere una forte valenza simbolica e non solo. Kate Nicholl, esperta di famiglia reale, ha spiegato: «Re Carlo sarebbe disposto a concedere ufficialmente i titoli ai nipoti. Ma lo farà ad una sola condizione: la fiducia. Senza riporre fiducia in Harry e Meghan, difficilmente i loro figli saranno principi».

#Harry, il gesto estremo per la #Regina non è valso a nulla: ecco cos'è stato costretto a fare https://t.co/Welbixlxml — Leggo (@leggoit) September 28, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA