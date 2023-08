Westminster, palazzo invaso da topi ed escrementi: «Resistono anche al veleno»

di Redazione web

Se noi italiani ci lamentiamo dell'invasione di ratti nelle nostre città, forse possiamo consolarci, sapendo che uno dei luoghi iconici del potere britannico, il palazzo di Westminster, sede della Camera dei Comuni e di quella dei Lord, è infestato da topi, più forti anche del veleno usato per la derattizzazione. A riportarlo è il giornale inglese Daily Mail, secondo cui ogni anno vengono spesi circa 150 mila euro per sterminare i ratti, ma a quanto pare con scarsi risultati.

Topi resistono al veleno

Questa specie di roditori, particolarmente resistente al veleno, avrebbe invaso lo storico edificio londinese anche a causa della vicinanza con la stazione della metro e della presenza di grandi quantità di cibo abbandonato nei cassonetti, che potrebbero aver contribuito ad un ambiente favorevole alla proliferazione dei roditori.

Anche in cucina

Secondo la testimonianza di chi lavora nell'edificio, i topi avrebbero invaso anche la mensa e c'è chi racconta di averli visti salire sui tavoli. Visto che il veleno non sembra dare i suoi frutti, alcuni politici vorrebbero introdurre ben più minacciosi gatti nella tenuta, anche se non tutti sarebbero d'accordo. La caccia ai topi, dunque, resta aperta perché sembra che i roditori siano attirati anche dall'arredamento della Camera dei Lord, in cui ci sono oggetti e materiali di origine animale.

