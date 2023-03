Vive per metà dell'anno nella roulotte così da affittare casa: «Guadagno 9500 dollari al mese. Ecco come»

Trascorre due settimane al mese nella roulotte in modo da poter affittare casa su Airbnb. Così Alexi McKinley guadagna fino a $ 9.500 al mese. "La nostra tariffa media notturna è di $ 600 in alta stagione e $ 450 in bassa stagione - spiega a Insider -. Nel nostro primo anno di affitto a breve termine della nostra casa abbiamo quasi completamente sostituito il mio precedente reddito aziendale di $ 45.000".

Il lavoro

La storia di Alexi inizia nel settembre 2018. Quando la giovane viene licenziata da account manager di una società di consulenza sulla sicurezza informatica e inizia come responsabile delle vendite aziendali per un hotel Marriott. Impara a conoscere l'ospitalità, la strategia delle entrate, dove fare rete, i contratti e la negoziazione e che l'esperienza del cliente è tutto. A gennaio 2020 prende il congedo di maternità e non torna più al lavoro. "Mio marito è un lavoratore autonomo e ci ha sostenuto attraverso la sua azienda di costruzioni e servizi di trattori".

L'acquisto

Dopo il matrimonio nel 2017, acquistano una roulotte Kz Coyote del 2008 per $ 7.000 prima del nostro viaggio annuale in campeggio con gli amici. La usano principalmente per il campeggio, ma ci vivono per un paio di mesi mentre la casa viene costruita. In media, guadagnano da $ 3.000 a $ 5.700 al mese, "con il nostro mese più alto che supera i $ 9.500 nel luglio 2021". Il loro mutuo è di $ 2.700 al mese, "quindi è sempre coperto".

I consigli

Ecco i miei 3 migliori consigli per i nuovi host

Una buona comunicazione ti salverà a lungo termine. Sii trasparente su ciò che offre il tuo annuncio, sulle tue aspettative come host e su ciò che l'ospite dovrebbe aspettarsi da te. Rispondi alle critiche e alle recensioni negative. L'impostazione di una sequenza di messaggi automatici ti farà risparmiare tempo, farà sentire il tuo ospite supportato e favorirà una buona comunicazione.

Non saltare i dettagli premurosi. Un biglietto scritto a mano, un regalo di benvenuto, articoli da toeletta extra e persino un buon profumo faranno la differenza. Le persone vogliono sapere in cosa stanno entrando e tu dai il tono dal momento in cui leggono la tua descrizione. Aggiungere i tocchi extra quando arrivano a casa aggiunge alla tua esperienza di ospite.

Trova un buon addetto alle pulizie. Soprattutto se hai intenzione di viaggiare mentre hai ospiti a casa tua. Dovrebbero essere in grado di eseguire un walk-through, verificare la presenza di danni e riferire tra gli ospiti. Questo può essere fondamentale se succede qualcosa tra gli ospiti e non viene rilevato.

