Vive alle Galapagos Fernanda, la tartaruga gigante che si pensava estinta da un secolo

Una tartaruga gigante che si pensava fosse estinta in realtà vive felice sulle isole Galapagos. L’incredibile scoperta è stata fatta dagli scienziati che hanno confrontato il Dna della maxi tartaruga Fernanda, dall’isola Fernandina su cui vive, con quello dell’unico esemplare della specie, ora conservato in un museo, scoperto nel 1906. Per oltre un secolo sono state condotte ricerche per individuare altri esemplari, ma senza alcun esito. La speranza si è accesa nel 2019 quando è stata avvistata Fernanda. La somiglianza tra i due animali aveva già suggerito che ci fosse una qualche parentela, ipotesi confermata dal test che ha sequenziato l'intero genoma confermando così che la specie non era estinta. La prova definitiva dell'esistenza della "fantastica" tartaruga gigante (Chelonoidis phantasticus) che si è guadagnata l'appellativo di “fantastica” per la straordinaria forma dei gusci dei maschi, è arrivata dallo studio pubblicato sulla rivista Communications Biology dai ricercatori dell'Università di Princeton insieme alla biologa italiana Adalgisa Caccone dell'Università di Yale.

«Per molti anni si è pensato che l'esemplare originale individuato nel 1906 fosse stato trapiantato sull'isola, perché era l'unico nel suo genere. Ora invece sembra che fosse uno dei pochissimi in vita un secolo fa», afferma lo zoologo Peter Grant, che come un moderno Darwin studia l'evoluzione alle Galapagos da più di 40 anni. La tartaruga Fernanda oggi vive protetta presso il Galapagos National Park Tortoise Center: si stima che abbia di gran lunga superato il mezzo secolo di vita, ma ha dimensioni piuttosto contenute, probabilmente perché la sua crescita è stata frenata dalla scarsa vegetazione. «Il ritrovamento di un esemplare vivo dà speranza e apre anche nuove domande, perché rimangono ancora molti misteri», sottolinea Adalgisa Caccone. «Ci sono altre tartarughe su Fernandina che possono essere riportate in cattività per avviare un programma di riproduzione? In che modo le tartarughe hanno colonizzato Fernandina e qual è la loro relazione evolutiva con le altre tartarughe giganti delle Galapagos? Ciò dimostra anche l'importanza di utilizzare le collezioni museali per comprendere il passato» conclude.

A tortoise from a Galápagos species long believed extinct has been found alive and now confirmed by #PrincetonU researchers to be a living member of the species.



The tortoise, named Fernanda, is the first of her species identified in more than a century. https://t.co/ldRmyMNun5 — Princeton University (@Princeton) June 9, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 18:52

