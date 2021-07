Virgin, via al turismo spaziale. Richard Branson è nello spazio con un suo mezzo «Un sogno che diventa realtà»

«Sono sempre stato un sognatore» ha twittato Richard Branson, il miliardario fondatore della Virgin Galactic che si prepara ad affrontare il suo primo volo suborbitale. Il miliardario sta volando nello spazio in questo momento, un volo sopra l'atmosfera con un mezzo di sua proprietà, aprendo definitivamente al turismo spaziale.

Secondo quanto appreso dall'Ansa, il volo previsto per le ore 15.00 in Italia è stato rinviato di un'ora e mezzo a causa del maltempo, ma niente ha impedito a Richard Branson di trasformare il suo sogno in realtà. Il capo di Virgin fa bene a parlare in prima persona visto che, degli otto turisti spaziali che hanno volato finora, Richard Branson è il primo ad affrontare un volo a bordo di un suo veicolo, nel quale ospita dei passeggeri.

Una corsa contro il tempo per battere anche Jeff Bezos, il fondatore e presidente di Amazon che il 20 luglio ha in programma di fare la stessa cosa a bordo della New Shepard, la navetta costruita dalla sua azienda, la Blue Origin. Una corsa all'oro e all'innovazione in un'industria considerata l'avanguardia del ventunesimo secolo. Il signor Amazon ha puntato sulla via dei ricordi e delle emozioni volando in una data storica: il 20 luglio che rimanda inevitabilmente allo sbarco sulla luna e alla partecipazione sul suo volo della pioniera dell'aviazione Wally Funk, ormai 82 enne.

Il primo, però, a compiere l'impresa è Branson e le immagini delle tute azzurre che sanno di futuro, che ha indossato tutto il suo equipaggio, hanno già fatto il giro del mondo. A bordo i piloti Dave MacKay e Michael Masucci, l'istruttrice Beth Moses, l'ingegnere Colin Bennett e la vicepresidente della Virgin per gli Affari governativi e la ricerca Sirisha Bandla.

In nessuno dei due casi sarà un volo fra le stelle: Branson ha raggiunto lo spazio, ma intersecando la traiettoria con quella dell'atmosfera per poi rientrare a Terra, allo stesso modo farà Bezos. La novità è che è stato il suo mezzo a portarlo nello spazio. Segnando un cambiamento radicale a 20 anni dal primo volo di un turista spaziale. Il primo a pagare un biglietto per andare nello spazio era stato il miliardario americano Dennis Tito, che il 28 aprile 2001 era partito con una navetta russa Soyuz alla volta della Stazione Spaziale, a bordo della quale era rimasto per otto giorni. Hanno acquistato un costosissimo seggiolino della Soyuz, spendendo come minimo 20 milioni di dollari, anche i sette successori di Tito, fra i quali l'imprenditrice di origine iraniana Anousheh Ansari, finora l'unica donna nel breve elenco dei turisti spaziali. Il soggiorno più lungo sulla Stazione Spaziale (13 giorni), è stato quello dell'americano Richard Garriott e l'ultimo ad avere una camera con vista sulla Terra è stato nel 2009 il canadese Guy Laliberté, uno dei fondatori del Cirque du Soleil. Da allora una lunghissima pausa imposta dall'uscita di scena dello Space Shuttle, che aveva fatto della Souyz l'unico mezzo per portare uomini nello spazio e garantire l'avvicendamento degli equipaggi sulla Stazione Spaziale.

Le cose sono cambiate con l'arrivo dei privati, a partire dalla collaborazione con la Nasa della SpaceX di Elon Musk, ma non solo: imprenditori come Branson e Bezos hanno deciso di investire nel turismo spaziale e nei mezzi per realizzarlo. Il turismo spaziale è ancora per pochi, considerando che secondo stime recenti il costo di un biglietto potrebbe aggirarsi fra 250.000 e 500.000 dollari, ma missioni come quelle di Branson e Bezos sono il primo passo verso qualcosa di diverso, che nel giro di pochi anni potrebbe rendere i voli suborbitali molto più comuni ed economicamente accessibili di quanto non lo siano oggi.

La via è stata tracciata e il futuro dei voli turisti nello spazio è appena iniziato!

