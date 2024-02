Vigile del fuoco si lancia dal palazzo per salvarsi dalle fiamme durante le operazioni di spegnimento dell'incendio

Un coraggioso vigile del fuoco è stato costretto a saltare su un materasso di sicurezza per salvarsi dalle fiamme che divampavano, alte e spaventose, durante le operazioni di spegnimento dell'incendio di Valencia.

Secondo un bilancio provvisorio almeno 14 persone sono rimaste ferite, per fratture, ustioni e intossicazione da fumo, fra i quali vari pompieri e un bambino, ricoverati in vari ospedali della città.

L'incendio

Un incendio di enormi proporzioni ha divorato e ridotto a uno scheletro incandescente un edificio di 14 piani nel quartiere Campanar, a Valencia. Le fiamme, che si sono sviluppate ieri alle 17.30 dal quinto piano per motivi in corso di accertamento, a causa del forte vento di ponente e delle temperature elevate di 25 gradi si sono rapidamente propagate lungo la verticale dell'edificio ed estese anche alla torre 2, nello stesso blocco del complesso residenziale, dove complessivamente vivono circa 350 persone in 140 appartamenti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Febbraio 2024, 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA