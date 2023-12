«Ho guadagnato circa 24 mila euro in meno di 2 anni noleggiando i miei vestiti a sconosciuti»

di Marta Goggi

Una donna ha raccontato di aver guadagnato quasi 24 mila euro affittando i vestiti del suo guardaroba. Jessica Templeton, 35 anni, ha avuto l'ispirazione quando ad un matrimonio le hanno chiesto da dove venisse il suo vestito. L'affitto dei vestiti è stato possibile grazie ad un app apposita, dove la donna ha guadagnato una bella somma.

I vestiti

La donna affitta i suoi vestiti a circa 15/20 euro, a Business Insider ha raccontato: «Dedico circa un'ora al giorno a questo. Ricevo indietro i noleggi il martedì, poiché le persone di solito indossano questi articoli durante i fine settimana, e impacchetto tutti i noleggi in uscita la domenica sera per la settimana successiva». Adesso noleggia in media 21 pezzi al mese, in merito ha raccontato: «Negli ultimi 18 mesi, ho guadagnato oltre 24 mila euro».

