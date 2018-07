Vegana trova un ospite indesiderato nella lattuga, il supermercato chiede scusa

Beve troppa birra e vino e muore nel primo giorno della vacanza: «State attenti all'alcol»

What to do when you find a frog in your lettuce?!?!? #YouGetExtraAtAldi pic.twitter.com/EItm2V6NwM — Shevaughan Tolputt (@Sheloulie) 30 giugno 2018

Di insalata ne mangia a volontà,- vegana 37enne - ma mai si sarebbe immaginata di trovare una rana nella lattuga comprata al supermercato. Un ospite inatteso e indesiderato che l'ha spinta a lamentarsi e a ricevere le scuse della catena Aldi.La verdura, infatti, è stata acquistata in un negozionon lontano da Redruth, nelArrivata a casa la donna è rimasta scioccata perché all'interno della busta, tra le foglie, c'era l'anfibio.Aldi si è subito scusata, come riporta l'Independent, e sta indagando sul perché e sul come la rana sia entrata nella lattuga. Per farsi perdonare ha anche rimborsato i soldi dell'insalata, ben 36 centesimi di sterlina.La storia però ha fatto il giro del web e dei social. La stessa protagonista del piccolo incidente si è lasciata andare a uno sfogo ironico surassicurando però sulla sorte della rana: «È stata messa in salvo in giardino e ha mangiato molte foglie. Probabilmente sta cercando di diventare vegana».L'azienda, intanto, si giustifica: «Può succedere, soprattutto se i prodotti sono freschi, è un incidente che può capitare spesso, ma non è tale da creare tutta questa polemica».