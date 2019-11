Compra vaso cinese a una bancarella per una sterlina, lo rivende a 500mila

Sembrava essere una cianfrusaglia, si è rivelato un tesoro. Undi porcellanacomprato per una sterlina a una vendita di beneficenza ha cambiato la vita del suo acquirente, un anonimo abitante dell'Hertfordshire, contea inglese a nord di Londra . Dopo una battaglia a colpi di rialzo, infatti, il piccolo manufatto - alto poco più di 25 cm - è stato venduto per 380 mila sterline, una somma enorme che - una volta aggiunti i diritti per la casa d'aste Sworders - cresce fino a 484 mila sterline (oltre 560 mila euro).A giustificare questa valutazione la scoperta che il vaso in realtà ha circa 300 anni essendo stato prodotto specificatamente per l'imperatore Qianlong, che ha regnato sulla Cina dal 1735 al 1796. A confermarlo, una iscrizione sul fondo, l'utilizzo per le decorazioni del colore giallo (di solito riservato all'imperatore) e il logo della dinastia Qing che indicava come si trattasse di un arredo del palazzo imperiale. Il vaso inoltre era decorato con motivi 'europeì introdotti a fine Seicento presso la corte Qing dai missionari gesuiti.Assolutamente all'oscuro di questa storia, il fortunato acquirente aveva posto il piccolo vaso in vendita su eBay: sommerso dalle offerte e dalle richieste di informazioni, l'uomo aveva quindi ritirato il lotto e sottoposto il manufatto agli esperti di Sworders. Salvo scoprire che il suo valore reale si aggirava intorno alle 100 mila sterline. Ma l'asta si è trasformata in una battaglia di rialzi fino alla conclusione, a quota 380 mila sterline. Una somma che - spiegano dalla casa d'aste - ha lasciato «comprensibilmente estasiato» il fortunato venditore.