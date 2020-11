Coronavirus e vaccino, l'appello dell'esperto: «Ecco a quali categorie va data la priorità»

Ora che diversi candidati vaccini contro il coronavirus giungono alla fase finale della sperimentazione, si entra in un'altra fase, non meno critica: quella dell'organizzazione delle risorse, dell'acquisto e della distribuzione. Una volta che i vari stati avranno le prime scorte, si dovrà fare una scelta decisiva: quella delle categorie a cui somministrare per prime il vaccino.

In Gran Bretagna, un suggerimento importante alle autorità sanitarie arriva dall'appello di Philip Clarke, docente di Oxford e direttore dell'Health Economics Research Centre del prestigioso ateneo britannico. «Non è un mistero che, già dalla prima ondata, determinate categorie sono state più a rischio di altre. Lo dimostrano i dati dei ricoveri e dei decessi, che in alcuni casi sono stati pari a quelli di medici e infermieri impegnati in prima linea contro il Covid» - spiega il professor Clarke, riportato anche dal Telegraph - «Non avremo il vaccino per tutti, almeno non subito. Ci sono categorie che non possono fare il lavoro agile e che sono costrette a stare a contatto con il pubblico. Il vaccino va somministrato in primis agli insegnanti, agli autisti di bus, ai tassisti e a chi lavora a stretto contatto con il pubblico. È vero che dovremmo vaccinare prima gli anziani, che sono più a rischio, ma non possiamo tralasciare determinate categorie di lavoratori».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 10:10

