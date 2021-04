Sparatoria in Maryland, almeno due persone ferite

Una sparatoria in Maryland ha fatto almeno due feriti nella cittadina di Frederick, non distante da Washington. L'aggressore, riportano i media locali, è stato bloccato.

Dalle prime informazioni l'incidente sarebbe avvenuto in un'area commerciale dove si trova un centro che produce e vende pavimentazioni in pietra. Sul posto sono intervenuti gli uomini delle forze speciali della polizia. Il vicino campus universitario e le scuola dell'area sono stati messi in lockdown

+++news in aggiornamento+++

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Aprile 2021, 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA