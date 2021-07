Usa, schiacciato dall'ascensore nella casa dei sogni in vacanza: muore bambino di 7 anni

Un bambino di sette anni è morto schiacciato da un ascensore. Il piccolo si trovava in vacanza con i suoi genitori e le porte dell'ascensore della casa lo hanno schiacciato. Una tragedia che si è consumata in Carolina del Nord, America, a Outer Banks, dove la famiglia aveva preso in affitto una casa meravigliosa affittata a circa 14mila sterline a settimana.

Il dramma ha scosso non solo i soccorritori, ma anche gli abitanti della città dove i genitori avrebbero voluto passare qualche giorno in pieno relax che si sono trasformati in un vero e proprio incubo. Quell'abitazione, stupenda e sfarzosa, doveva essere la casa dei divertimenti per il piccolo, ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Era il primo giorno di vacanza per la famiglia di Canton, Ohio.

I soccorritori sono stati chiamati sul posto e quando sono arrivati sul posto hanno trovato il bambino intrappolato tra le porte dell'ascensore. Un ascensore particolare, con un cancello a fisarmonica all'interno e dalla prima ricostruzione sembra che la testa e il collo del bambino siano rimasti schiacciati dall'ascensore.

Nonostante la tempestività dei soccorsi, purtroppo i sanitari hanno potuto ben poco. I vigili del fuoco lo hanno liberato a fatica, ma una volta riusciti i tentativi di rianimare il piccolo non sono serviti. Il bambino è stato dichiarato morto senza doverlo nemmeno porta in ospedale.

La morte del piccolo è stata classificata come un incidente dall'ufficio dello sceriffo della contea di Cuttrick, anche se non sono ben chiare le dinamiche che hanno portato a questa tragedia. «Non siamo sicuri di come sia successo esattamente», ha dichiarato il capo dei vigili del fuoco. «Il bambino era intrappolato nelle porte, siamo riusciti a liberarlo, ma la sua testa e il suo collo sono stati schiacciati dall'ascensore ed è morto a causa delle lesioni traumatiche subite».

Il capo dei vigili del fuoco John Melton si è anche soffermato su incidenti analoghi dichiarando che questa non è stata la prima volta. Gli ascensori che si trovano nelle abitazioni non sono regolamentati, le ispezioni previste sono solo quelle relative a edifici commerciali e pubblici, ma non per quelli privati.

Secondo il Washington Post tra il 1981 e il 2019 almeno otto bambini sarebbero morti e due gravemente feriti rimanendo intrappolati in un ascensore. Anche se il numero, secondo alcuni esperti, sarebbe molto più alto. Questo ha spinto la Consumer Product Safety Commission a emanare avvertimenti su questo tipo di incidenti pubblicando anche un avviso di sicurezza poi distribuito ai governatori dei diversi Stati.

