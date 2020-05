Detroit, in Michigan, è stato raggiunto da dei colpi provenienti da un Suv. Lo riporta l'Associated Press. Gli spari erano indirizzati contro una folla di persone che stava manifestando per l'uccisione dell'afroamericano George Floyd, morto a Usa , spari a Detroit , in Michigan, contro la folla di manifestanti che stava protestando per la morte dell'afroamericano George Floyd : ucciso un ragazzo di 19 anni. Il ragazzo è morto in ospedale. Il giovane ucciso a, in Michigan, è stato raggiunto da dei colpi provenienti da un Suv. Lo riporta l'Associated Press. Gli spari erano indirizzati contro una folla di persone che stava manifestando per l'uccisione dell'afroamericano George Floyd, morto a Minneapolis durante le fasi dell'arresto.

George Floyd, il risultato dell'autopsia

George Floyd non è morto né per asfissia né per strangolamento. È quanto emerso dai risultati preliminari dell' autopsia condotta sul corpo dell'uomo. Secondo quanto si legge nel referto, «gli effetti combinati dell'essere bloccato dalla polizia, le sue preesistenti condizioni di salute (ipertensione arteriosa e problemi coronarici) e potenziali sostanze tossiche hanno contribuito alla sua morte». Nel corso dell'arresto, lunedì sera, un agente gli aveva tenuto un ginocchio sul collo per nove minuti, durante i quali l'uomo aveva più volte ripetuto di «non riuscire a respirare», prima di morire.

Governatore Minnesota:

Capisco la rabbia ma andate a casa

«Capisco la rabbia, ma la situazione è incredibilmente pericolosa. Dovete andare a casa». È l'appello del governatore del Minnesota, Tim Waltz, ai manifestanti che stanno protestando a Minneapolis per l'uccisione dell'afroamericano George Floyd, soffocato da un poliziotto con il ginocchio. In una conferenza stampa all'1.30 ora locale il governatore ha detto che in questo momento nella città il numero di poliziotti dispiegati è tre volte quello delle proteste contro la segregazione razziale negli anni 60. «tutto questo non riguarda la morte di George Floyd, nè le diseguaglianze, che sono reali. Questo è il caos», ha detto Waltz visibilmente provato. «Ci sono persone là fuori che vogliono solo creare conflitti».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Maggio 2020, 10:28

