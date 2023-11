Rimane bloccato tra il letto e il muro del caravan: morto papà di due bambini

di Redazione web

Un uomo è morto durante una vacanza con la sua famiglia dopo essere rimasto incastrato nello spazio tra il suo letto e il muro della roulotte. L'uomo stava festeggiando l'undicesimo anniversario di matrimonio con sua moglie i suoi figli a Twitchen House Holiday Park nel paese di Woolacombe in Inghilterra.

La dinamica

Dopo aver cenato insieme la coppia è andata a dormire in camere separate e la mattina seguente l'uomo è stato trovato bloccato tra il suo letto e la parete del caravan. Quando la famiglia si è accorta della situazione era troppo tardi, l'uomo è deceduto dopo che il medico ha stabilito che non fosse possibile rianimarlo. Il coroner ha inoltre decretato che non ci sono circostanze sospette riguardo alla morte. Ulteriori esami hanno stabilito che si è trattato di una crisi convulsiva, correlata al tumore al cervello contro cui l'uomo combatteva da quattro anni. La crisi lo ha fatto scivolare nello spazio stretto del letto, che ha stretto l'uomo impedengogli di respirare. I medici hanno inoltre stabilito che il dosaggio terapeutico dei suoi farmaci antiepilettici fosse inferiore a quanto dovuto e che l'uomo aveva inoltre bevuto alcol.

L'uomo combatteva da diverso tempo con un tumore al cervello, dopo che un intervento gli aveva fatto perdere la vista, la sua condizione non era migliorata. Aveva subito diversi interventi e complicazioni, tra cui anche un'infezione ossea. Alison Longhorn, coroner della zona di Exeter e Devon, ha dichiarato al Mirror: «Gli era stato diagnosticato un tumore al cervello quattro anni prima e di conseguenza soffriva di convulsioni.

La raccolta fondi

Dopo la morte di Robert è stata organizzata una raccolta fondi per la moglie e i figli, che ha raccolto circa €6000 da poco più di 200 donazioni. L'amica di famiglia Keela Wachon ha commentato al Mirror in merito alla tragica scomparsa: «Avresti sempre saputo che era lì, aveva una grande presenza. Tutti lo sapevano che se Rob fosse stato lì, era un ragazzo brillante. Ha fatto tutto quello che poteva fare per i ragazzi. Penso che Nicole sia è anche una madre fantastica, è straordinaria. Quella era la sua vita; era la sua vita. La loro vita era l'uno per l'altro».

