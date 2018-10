L'uomo di 102 anni resta bloccato sul tetto di casa per tre giorni, salvato dalla lattaia

Botte e minacce ai bimbi all'asilo Montessori: «Rimbambiti, vi facciamo mordere dai cani». Arrestate 4 maestre

Poteva essere l'ennesimo dramma della solitudine, ma undi bendeve ringraziare la lattaia che fa le consegne a domicilio se oggi è ancora vivo e sta bene. Per, infatti, l'anziano è rimastodella casa dove vive da solo, senza neanche la possibilità di chiedere aiuto. L'incredibile storia è raccontata dal Telegraph : l'ultracentenario, ex pilota automobilistico residente a, nella contea inglese del Devon, era salito suldi casa per riparare l'antenna, ma è rimasto bloccato, probabilmente dopo essere scivolato ed aver perso i sensi. Nessuno si era accorto di quell'incidente, ma la lattaia, che consegna il latte e il giornale a Ron tutti i giorni, aveva subito capito che c'era qualcosa che non andava quando ha visto che, davanti alla porta, c'erano ancora due bottiglie di latte mai aperte.«Ho subito capito che era successo qualcosa, ma non potevo sapere che fosse sul, anche perché la scala che aveva usato era stata posta sul retro, in giardino, e dalla strada non era visibile» - spiega la donna - «Ho pensato che stesse dormendo, ma ho capito che dovevo chiedere aiuto. Alla fine lo hanno trovato sul tetto».Ron Easton, immediatamente soccorso dai, è stato subito ricoverato in ospedale ed ora le sue condizioni sono stabili. I residenti sono certi di rivederlo presto: «Speriamo si rimetta del tutto, ma sappiamo che è un uomo forte, alla sua età ancora fa lavori di giardinaggio».