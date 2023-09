Branco di cani inferociti attaccano una bambina di 6 anni, arrestato 36enne a Manchester

di Redazione web

Un uomo di 36 anni, Bernard Valentine, è stato arrestato per aver lasciato che i suoi cani aggredissero una bambina di 6 anni.

Bernard Valentine è stato condannato a 49 mesi di carcere (più di 4 anni), anche perché era in possesso di sostanze stupefacenti. L'uomo, inoltre, era già stato coinvolto in episodi simili.

L'episodio è avvenuto a Manchester, mentre la creatura innocente si avviava a casa di un'amica. Secondo la sentenza, non si sarebbe salvata senza l'intervento della mamma.

Come riporta il Mirror, Valentine non potrà più possedere cani per tutta la vita.

Cosa è successo

L'episodio è avvenuto lo scorso marzo, a Manchester: la bambina si stava avviando verso l'abitazione di una sua amica, ignara.

A un certo punto, però, ben 6 bulldog di taglia media l'hanno attaccata selvaggiamente. Fortunatamente per la bambina, c'è stato l'intervento della mamma, allarmata dalle urla della piccola. La mamma della malcapitata, infatti, è riuscita a mettere in fuga i cani, che si sono dileguati con il loro padrone.

I cani hanno inflitto alla sventurata ferite gravi al viso, allo scalpo, alle mani, all'addome, agli arti inferiori e alla spalla sinistra. Durante la corsa verso l'ospedale, la bambina ha perso i sensi. La mamma ha raccontato: «Mi sono odiata per non essere arrivata in tempo. Era tutta insanguinata, i suoi vestiti completamente strappati».

Una volta ricoverata in ospedale, la vittima ha dovuto subire dolorosi interventi chirurgici per riparare il danno inflittole dai cani inferociti.

#JAILED | Dog owner jailed after six-year-old girl injured in #Trafford attack.



Bernard Valentine (29/06/1987), of Ackers Lane, Carrington, was imprisoned for 49 months today for the attack involving his Pocket Bulldogs in March 2023.



Read more here ➡️ https://t.co/9oeA0KdpYC pic.twitter.com/8EFVhIJuWk — Urmston Police (GMP) (@GMPUrmston) September 22, 2023

L'arresto e la condanna di Valentine

Bernard Valentine, subito dopo l'episodio, si era subito dato alla fuga, insieme ai suoi cani.

Dopo ricerche molto estese, la polizia è riuscita a localizzarlo in un piccolo furgone situato a sud di Manchester, nella zona denominata Fallowfield.

L'uomo è stato ritrovato in possesso di droghe pesanti, ed è stato anche ricollegato ad un altro incidente simile, avvenuto nella stessa strada e che aveva coinvolto i suoi bulldog.

Queste le parole del giudice Jason McAdam: «In entrambi gli incidenti, la gestione dei cani del signor Valentine si è dimostrata del tutto inadeguata.

Bernard Valentine, oltre alla sentenza di 49 mesi di carcere, non potrà mai più possedere cani di alcun tipo, per tutta la vita.

