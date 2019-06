Un college di Cambridge sarà il primo a destinare posti per studenti svantaggiati

Un college di Cambridge è diventato il primo a destinare posti a studenti svantaggiati. Corpus Christi creerà trenta nuovi posti per studenti svantaggiati nei prossimi tre anni. Come parte dell'iniziativa, l'ulteriore apporto di studenti dovrà completare un corso intensivo di tre settimane di formazione residenziale prima di iniziare il primo anno.



Il Corpus Domini, fondato nel 1352, annovera tra i suoi alunni il drammaturgo Christopher Marlowe e Sir Terence Etherton, il più anziano giudice di corte civile in Inghilterra. Il professor Christopher Kelly, che ha preso il posto del master del College l'anno scorso, ha detto di aver trascorso gli ultimi sei mesi facendo pressione sui comitati universitari, i borsisti e l'organo di governo per accettare il piano.



L'espansione - che aumenterà le dimensioni del college del 15 per cento - è la più grande che l'istituzione abbia subito in mezzo secolo. Altri tre college di Cambridge - tra cui il King 's College - stanno prendendo in considerazione l'introduzione di programmi simili in un prossimo futuro.



I trenta nuovi studenti dovranno soddisfare i criteri di accesso accademici standard per Cambridge. Come parte della loro offerta, riceveranno tre settimane di lezioni aggiuntive prima di iscriversi al loro primo anno, che si concentrerà su "competenze accademiche chiave" come la scrittura di saggi e su come prendere appunti in modo efficace durante le lezioni.

Venerdì 7 Giugno 2019, 22:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA