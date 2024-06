Arianna Mihajlovic in lacrime ricorda le ultime ore di Sinisa: «Non gli ho detto che stava morendo. Eravamo in ospedale, poi sono crollata»

L'intervista di Arianna Mihajlovic viene riproposta oggi , 2 giugno, a Verissimo-Le Storie. Era il 21 gennaio quando la moglie di Sinisa andò ospite da Silvia Toffanin per raccontare il suo primo anno senza il marito, morto il 16 dicembre del 2022.

Arianna Mihjlovic parla della morte di Sinisa

«È stato un anno difficilissimo i primi mesi era scioccata non riuscivo a fare nulla. Poi ho capito che dovevo andare avanti altrimenti sarei morta anche io l'ho fatto per i miei figli e per onorare la memoria di Sinisa che era un combattente e ha amato la vita». La voce rotta dal pianto quella di Arianna. Viene mandato in onda un filmato in cui si ripercorre la carriera dello sportivo e la malattia, Arianna non riesce a trattenere le lacrime. «Ci siamo conosciuti che avevo 23 anni, poi ci siamo sposati e abbiamo avuto i figli. E' stato un amore stupendo durato 27 anni sono grata ad aver vissuto la vita con lui»

Il ricordo

Sinisa Mihajlovic è morto il 16 dicembre 2022 dopo aver lottato contro una leucemia mieloide. «Eravamo in vacanza in Sardegna e lo vedevo troppo stanco.

«Una sera mi ha chiamato e mi ha detto che mi doveva parlare e mi ha detto che aveva la leucemia. Io non sapevo cosa fare e poi gli ho detto che avremo affrontato tutto insieme. Noi eravamo molto forti e pensavo di vincerla. Dopo il primo trapianto lui si era ripreso. Dopo 2 anni e mezzo ha avuto la ricaduta e lì ho capito che lo stavo perdendo e da lì è stato tutto un crollo. I 4 anni di malattia sono stati devastanti. Devo ancora riprendermi da quello che ho visto negli ospedali. I medici hanno fatto il possibile ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Vedere negli occhi di Sinisa il terrore è stato drammatico»

Uno sportivo Sinisa che non pensava assolutamente di morire. «A Bergamo i medici mi hanno detto che non c'era piu' nulla da fare e nel ritorno a casa lui mi disse "mi spiace non vedere crescere i miei figli". Così abbiamo deciso di non dirglielo». Si è spento il 16 dicembre del 2022. «Eravamo in ospedale e sentivo che se ne stava andando e gli ho detto "ci penso io ai ragazzi" così lui è morto». Ricorda quei momenti: «Non ho mai pianto perché lui si preoccupava per me, ma nel momento in cui è morto sono crollata. Volevo dirgli tante cose ma dovevo essere una roccia e non potevo permettermi di crollare». Poi ricorda: «Due giorni prima di morire mi ha detto Ti amo. Non riusciva mai a dirmelo»

