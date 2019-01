Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 21:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stato. A commettere il brutale omicidio dei. Lui,, si è rifiutato ed ha pagato con la vita. È successo a Islington, a nord di Londra. Testimoni hanno raccontato che ha disperatamente cercato aiuto prima di crollare a terra in una pozza di sangue.«Era un ragazzo meraviglioso, siamo devastati», ha detto il papà di Nedim. «È andato in bicicletta e non è mai tornato a casa, non sappiamo se stessero rubando la sua bici o cosa. Questo è quello che ha detto qualcuno: una macchina si è fermata e l'hanno pugnalato». Il grido di dolore della mamma si allarga alla violenza che in questi mesi ha colpito la città di Londra: «Questa violenza deve fermarsi».Il ragazzo è stato dichiarato morto sulla scena nonostante gli sforzi dei paramedici. I detective vogliono investigare sulla possibilità che l'adolescente sia stato preso di mira e abbia cercato di fuggire dai suoi aggressori.Ma il papà punta il dito contro gli amici: «Lo hanno portato sulla cattiva strada, alcuni dei suoi amici sono terribili, c'era sempre qualche problema - ha detto - lui non ha ascoltato la mamma. Era ancora un bambino, un bravo ragazzo».