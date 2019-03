Uccide il marito infermo a martellate dopo anni di abusi: «Non sopportavo la sua malattia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uccide il. Un'ostetrica di 54 anni, Hannegret Donnell, si è accanita sul marito malato arrivando a, fino a lasciarlo esanime in unaI fatti si sono svolti nella loro casa nel Buckinghamshire, nell'Inghilterra sud-orientale, dove è stato trovato il corpo del 55enne.Le analisi sul cadavere di Cristopher hanno mostrato abusi pregressi, secondo i medici la donna avrebbe abusato di lui per anni, approfittando delle sue condizioni di salute che spesso lo costringevano a stare a letto. Martellate sul corpo, coltellate, lesioni alle corde vocali e traumi di vario genere: questi sono i segni lasciati dalla donna sul corpo del coniuge. Pare che le violenze siano iniziate quando lui si è ammalato, la donna era convinta che lui approfittasse del suo stato e ha confessato di averlo colpito la prima volta quasi per gioco, poi le violenze sono diventate sempre più frequenti e sempre più brutali.«Gli ho dato dei pugni sul naso quando mi arrabbiavo con lui ma non si è fatto mai nulla di grave. L'ho spinto alla schiena per farlo camminare un po' più veloce, poi è inciampato e si è schiantato a terra», ha confessato la donna alla polizia, come riporta la stampa locale . La donna pare tenesse un diario con gli abusi che compiva sul marito, pochi giorni prima del decesso aveva annotato che non lo aveva mandato in bagno per giorni.