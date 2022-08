Donald Trump indagato per spionaggio: desecretato il mandato di perquisizione nella villa in Florida

Donald Trump è indagato per spionaggio dall'Fbi. Il testo del mandato di perquisizione nella sua villa in Florida è stato reso noto oggi dal tribunale e ripreso dai media americani. L'ex presidente sarebbe quindi indagato per violazione dell'Espionage Act, la legge sullo spionaggio, ma anche per «aver ostacolato un'indagine» e aver «rimosso o distrutto documenti ufficiali». Reati gravi che prevedono diversi anni di carcere o una sanzione.

A search warrant viewed by POLITICO reveals that the FBI is investigating Donald Trump for a potential violation of the Espionage Act and removed classified documents from the former president’s Florida estate earlier this week https://t.co/OkV7OnmrXk — POLITICO (@politico) August 12, 2022

Trump, tra i documenti nella villa anche materiale su Macron

Tra i documenti classificati che Donald Trump ha portato via dalla Casa Bianca e l'Fbi ha recuperato nel suo blitz a Ma-a-Lago ci sarebbero anche delle carte sul presidente francese Emmanuel Macron. Lo rivela il Wall Street Journal secondo il quale ci sono dei documenti con su scritto «Presidente francese».

I federali hanno portato via dalla residenza in Florida dell'ex presidente 11 faldoni, tra i quali alcuni segnati come "top secret". Gli agenti dell'Fbi avrebbero preso inoltre circa 20 scatole di oggetti, raccoglitori di foto, una nota scritta a mano e il documento della grazia concessa a Trump a Roger Stone.

Voila: The newly unsealed (and lightly redacted) search warrant, attachments, and property receipt for the search of Trump's Mar-a-Lago home https://t.co/aMs5KEjtrb pic.twitter.com/mUjdNKP0r0 — Zoe Tillman (@ZoeTillman) August 12, 2022

Venerdì 12 Agosto 2022

