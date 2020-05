Trump gioca a golf in piena pandemia: strette di mano e niente mascherina. E negli Usa le vittime sono quasi centomila

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP — The New York Times (@nytimes) May 24, 2020

Nearly 100,000 lives have been lost, and tens of millions are out of work.



Meanwhile, the president spent his day golfing. pic.twitter.com/H1BVNtgVjA — Joe Biden (@JoeBiden) May 24, 2020

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Maggio 2020, 17:27

Mentre glipiangono le quasi centomila vittime, omaggiate da una prima pagina del New York Times che ne elencava almeno un migliaio,si è concesso un giorno lontano dalla realtà della pandemia, per la prima volta da marzo. Lo ha fatto. E non ha nemmeno rinunicato a un saluto verso i fotografi che lo avevano immortalato nella sua giornata di relax.Il corteo presidenziale è stato visto arrivare al Trump National Golf Club a Sterling, in Virginia, poco dopo le 10 di mattina. Secondo la Cnn gli uomini del Secret Service indossavano mascherine diversamente da Trump e i suoi ospiti. Al briefing della Casa Bianca tenuto ieri, Deborah Birx, una delle responsabili dell'amministrazione per il coronavirus, si era raccomandata con i suoi connazionali perché approfittassero del week-end, ma sempre adottando il massimo delle precauzioni., aveva detto insistendo sulla necessità di assicurare il rispetto delle distanze sociali.Le immagini delche gioca a golf hanno immediatamente scatenato l'opinione pubblica. In molti sui social network hanno diffuso le foto e i video del tycoon americano alle prese con i green del suo Golf Club di lusso ricordando le parole dello stessocontro l'allora presidentecriticandolo per essere andato a giocare a golf nonostante fosse stato confermato il secondo caso di Ebola è stato negli Usa.A cavalcare l'indignazione dei cittadini è arrivato il suo avversario per le prossime elezioni per la Casa Bianca- ha scritto su Twitter il candidato dei democratici -, Donald Trump ha risposto attaccando Biden sostenendo come non sia in grado di «ricordare neanche cosa abbia fatto ieri. Non è mai stato rinomato per essere una persona intelligente».Lo stesso Biden nei giorni scorsi era incappato in una frase infelice finendo costretto a chiedere scusa dopo la pioggia di critiche e polemiche sui social. Intervenendo a 'The Breakfast Club', show popolare fra i millenial afroamericani condotto da Charlamagne Tha God, l'ex vice presidente si è lasciato sfuggire che non c'è alcun motivo per cui i neri d'America dovrebbero considerare di votare per. «Se avete problemi nel capire se siete con me o con Trump allora non siete neri», ha detto Biden. Parole divenuti virali sui social e cavalcate dai conservatori per attaccare il candidato democratico. La polemica ha raggiunto un tale livello che Biden è stato costretto a chiedere scusa. «Non avrei dovuto fare il sapientone. Non avrei dovuto essere così altezzoso», ha ammesso intervenedo a un incontro alla Us Black Chamber.