Travolta dal vortice dell'elicottero in atterraggio: muore in ospedale per le ferite

Stava andando in ospedale per una visita medica quando nel tragitto è stata sbalzata dal vortice creato da un elicottero in atterraggio. Un volo che l’ha fatta cadere all’indietro sbattendo la testa sul cemento. Jean Langan, di 87 anni è morta, riporta il Sun, per le gravi ferite riportate nell’incidente avvenuto in Inghilterra. L’elicottero, come ha confermato la guardia costiera, stava trasportando un paziente al Derriford Hospital di Plymouth nel Devon.

La nipote che stava accompagnando l’anziana ad una visita medica ha raccontato che la zia è stata sbalzata in aria travolta dal vortice d’aria su un sentiero vicino all'eliporto. La donna è stata immediatamente soccorsa, ma è morta in ospedale per le gravi ferite riportate, tra cui quelle alla testa. Una tragedia che ha devastato l’intera famiglia che ricorda l’87enne come una donna molto attiva che amava tenersi occupata e camminare per chilometri. «Jean - racconta la nipote - negli ultimi 10 anni viveva con me e adorava vedere i miei figli e i nipoti quando venivano a trovarla, Stare con i più piccoli la rendeva felice».

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Marzo 2022, 23:02

