Travestito da joker accoltella passeggeri e appicca incendio sul treno

Momenti di terrore su un treno in Giappone mentre era fermo alla stazione di Keio, vicino a Tokyo. Un uomo ha accoltellato passeggeri a caso prima di appiccare un incendio a bordo di una carrozza. Prima di venire arrestato l'assalitore, un 20enne, ha ferito dieci persone, alcune in modo grave. Il ventenne, che deve rispondere del reato di tentato omicidio, non ha ancora spiegato il perché del suo folle gesto.

Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Reuters, era travestito da Joker. Le immagini televisive e sui social hanno mostrato i soccorritori sul posto, mentre alcuni passeggeri fuggivano dai finestrini dei vagoni del treno. Tra i passeggeri a bordo infatti è esploso il panico e molti hanno provato a uscire dal treno anche dai finestrini gettandosi sulla banchina nella stazione, mentre le porte erano ancora chiuse. Nel fuggi generale altre persone sono rimate ferite per cadute o traumi da schiacciamento: i feriti in totale sono 15.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Novembre 2021, 07:26

