«Venite sul trattore, andiamo a vedere gli animali», ma poi violentava le bambine: 57enne a processo

Un uomo di 57 anni, apparentemente insospettabile, è finito a processo con la gravissima accusa di violenza sessuale ai danni di sei bambine, di età compresa tra i cinque e i dieci anni. Le violenze sarebbero andate avanti per anni, con l'uomo che avrebbe approfittato del fatto di essere amico dei genitori delle vittime.

Le violenze

Gli inquietanti episodi sarebbero avvenuti tutti in una piccola località rurale in provincia di Huesca, in Spagna, nella comunità autonoma dell'Aragona. Le violenze si sarebbero protratte per anni, ma è solo nel 2021 che sarebbe arrivata la prima denuncia: un'adolescente, all'epoca 13enne, era finita in ospedale a causa di una grave denutrizione e le erano stati diagnosticati diversi disturbi alimentari. Portata in un centro specializzato a Saragozza, qui aveva iniziato ad aprirsi con gli psicologi, rivelando di essere stata vittima di abusi sessuali da quando aveva cinque anni fino a quando ne aveva dieci. Lo riporta Heraldo.es.



Il processo

Le voci, in paese, avevano iniziato già a girare. E molti genitori avevano messo in guardia le loro bambine dal dare confidenza all'uomo. Tutto, però, era rimasto abbastanza in sordina, per anni. Solo con la prima denuncia, nel 2021, la macchina della giustizia si è messa in moto. Sono partite quindi le indagini, con la raccolta delle testimonianze delle varie vittime, fino alla loro chiusura e al rinvio a giudizio del 57enne. L'uomo, che dovrà affrontare il processo, al momento è in stato di libertà, ma gli è stato vietato sia di risiedere in paese, sia di avvicinarsi in qualunque caso a meno di 500 metri dalle vittime. Inoltre, per assicurare possibili risarcimenti, dovrà presentare una cauzione da 120mila euro.

