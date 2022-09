Francesco, morto a 3 anni nello schianto in auto con la mamma: tornava a casa dal primo giorno d'asilo

L'Osservatorio Asaps (Associazione sostenitori Polstrada) che monitora i decessi sulle strade tra i bambini da 0 a 13 anni ha aggiunto la 29/a vittima da inizio anno, raggiungendo già ora lo stesso numero dell'intero 2021. «Un dato agghiacciante, se pensiamo al dolore che una giovane morte porta con sé a genitori e familiari», commenta il presidente Giordano Biserni. «Ultimo episodio in Lombardia, con un bimbo di 3 anni che dopo aver lottato per quasi dieci giorni si è arreso».

Il piccolo Francesco, di Sondalo (Sondrio), era rimasto coinvolto il 5 settembre in un incidente nella galleria di Bolladore, al km 82 della statale dello Stelvio: stava tornando a casa dopo il primo giorno di asilo quando l'auto su cui viaggiava, guidata dalla mamma, si era scontrata frontalmente con una vettura che procedeva nella direzione opposta.

«L'ennesima tragedia - aggiunge Biserni - sulle strade di questa fine estate che ha mietuto centinaia di vittime, nel silenzio della politica che non ha avuto il coraggio di modificare il codice della strada, ad esempio sulle sanzioni per la distrazione alla guida». Lo scorso anno le vittime (18 maschi e 11 femmine) erano state 12 in meno (-29,3%) rispetto all'anno precedente.

