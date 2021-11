Torna il camion di Natale della Coca Cola dopo lo stop per la pandemia

Coca-Cola ha annunciato il suo tour con l’ormai celebre del camion di Natale, che per molti rappresenta l’inizio delle festività.

Torna il camion di Natale della Coca Cola

Torna in Inghilterra l’iconico tour del camion di Natale della Coca Cola. L'annuncio, come fa sapere "Evening standard" ha suscitato l’entusiasmo gli appassionati, che non vedono l’ora di visitare il mezzo che nel 2019, anno del suo ultimo tour prima della pandemia, ha visitato 19 viaggiato da Londra a Cardiff, passando per Edimburgo. Il gigante delle bevande gasate non ha ancora divulgato il programma completo e mantiene il segreto, anche se molti appassionati supplicano perché vengano diffuse maggiori informazioni. Coca-Cola GB ha lasciato indizi disseminati sui suoi account sui social media e stando ai suggerimenti sembra proprio che la partenza del tour sia imminente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 12:18

