Darsi fuoco per un pugno di like, la nuova pericolosa moda social tra gli adolescenti

Domenica 18 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

e postare tutto sui. Questa è la nuova, pericolosa, moda tra gli adolescenti che si chiamae consiste nel lanciare una sfida, quella di darsi letteralmente alle fiamme per aumentare la popolarità in rete. Dopo essersi cosparsi con liquidi infiammabili ed essersi dati fuoco, i ragazzi postano le loro gesta in rete, in attesa del maggior numero possibile di like.Una moda decisamente pericolosa e priva di buon senso, ma che sta avendo sempre più successo tra i giovani disposti a mettere a rischio la propria vita in cambio di qualche apprezzamento. Molti adolescenti sono stati ricoverati in ospedale, hanno subito interventi chirurgici, eppure la tendenza non sembra arrestarsi. La sfida è nata negli Stati Uniti ed è iniziata nel 2012 dopo che YouTuber 1BlazinEagle1 ha caricato un video su di lui che gli accendeva i suoi pettorali, con il video che raccolse oltre 100.000 visualizzazioni.I medici però lanciano l'allerta: «Capisco che ci sia una pressione sui giovani per ottenere l'accettazione e aumentare i like sui loro profili online facendo cose rischiose come queste sfide», ha affermaro un chirurgo, «Ma dai pazienti che vedo, i risultati possono essere molto diversi, con alcuni che richiedono un trattamento di supporto vitale e molti sono rimasti sfregiati per tutta la vita».