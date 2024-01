Tetris, a 13 anni finisce per la prima volta il gioco "infinito": ecco come ha fatto

La versione Nintendo del Tetris è stata rilasciata nel 1989, ma solo un paio di mesi fa qualcuno è riuscito – per la prima volta – a battere il sistema: si tratta dello statunitense Willis Gibson, di appena 13 anni. La notizia ha già prevedibilmente fatto il giro del mondo, soprattutto perché – prima di Gibson – solo l’Intelligenza Artificiale era riuscita nell’impresa.





Come "battere" il Tetris

Del resto, il Tetris originale è stato realizzato proprio con l’idea di proseguire all’infinito, tanto che gli sviluppatori erano convinti che nessuno potesse finirlo.

Ma c’è un escamotage: ottenere punteggi così alti da far crashare il gioco. Ed è ciò che è successo a Will Gibson che, tra l’altro, ha trasmesso tutto in diretta: al livello 157 ha ottenuto un kill screen e gli ci sono voluti appena 39 minuti: «Devi arrivare lontano quanto i programmatori che hanno sviluppato il gioco – ha commentato Gibson – che non avrebbero mai immaginato che qualcuno potesse arrivare a quel punto. Il gioco inizia a non funzionare e alla fine semplicemente si ferma».

