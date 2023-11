Perde una scommessa col figlio e si tatua Fortnite sulla faccia: «La gente pensa che non sia vero»

di Tommaso Cometti

Una scommessa persa si può scontare in tanti modi, ma tatuarsi il logo di Fornite sulla faccia è indubbiamente un gesto coraggioso. Un 52enne, dopo aver perso una sfida con suo figlio, ha dovuto farsi imprimere sul viso l'effige del noto videogame: il video su TikTok del tatuatore sta riscuotendo molto successo sulla piattaforma, ottenendo un gran numero di visualizzazioni.

Come riporta il Daily Mail, l'autore dell'opera d'arte è proprio il figlio del malcapitato.

La scommessa

Il protagonista che si è sacrificato per l'arte è Donny Manco, dell'Indiana. Suo figlio, Memphis, ha pubblicato il video sul suo account professionale, memphismancotattoo. A quanto pare, i due avevano scommesso mentre giocavano a Fortnite, e Donny ha perso e si è dovuto sottoporre alla tatuazione.

@memphismancotattoo We take fortnite competitons serious at our shop ♬ original sound - waxsd

Il girato documenta tutta la procedura, dalla lavorazione dell'inchiostro al risultato finale.

La reazione della consorte di Donny è stata documentata in un post successivo: la donna, visibilmente alterata, non ha accettato di buon grado il nuovo look di suo marito. In particolare, a un certo punto gli ha detto: «Perchè hai fatto questo alla tua f*****a faccia? Fortnite? Fortnite???». Memphis, però, ha difeso la sua opera, perché secondo lui si addice alla personalità estroversa del padre: «Cerco di trasformare le gare in famiglia in opere viventi», ha aggiunto il 23enne.

Ma la faccenda non finisce qui: a quanto pare, Donny intende ottenere la sua rivincita. Il tutto, ovviamente, sempre a colpi di tatuaggi: anche lui, infatti, è un tatuatore.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA