Tempesta Kathleen, allerta meteo in Gran Bretagna: venti fortissimi e onde alte fino a 10 metri. Decine di voli cancellati

L'atlantico è in gran fermento, mentre la tempesta Kathleen si sposta sul Mar di Norvegia un nuovo piccolo ciclone si avvicina rapidamente alla Bretagna e alla Cornovaglia e porterà venti di tempesta fino a 150km/h entro il pomeriggio. Questo vortice non riguarderà direttamente l'Italia ma l'aria più fredda che lo alimenta riuscirà in parte a entrare anche nel Mediterraneo stimolando la formazione di un minimo secondario.

Nuove allerte

Sono state emesse nuove allerte meteorologiche in Gran Bretagna - incluso un possibile pericolo per la vita in alcune aree costiere nell'Inghilterra del sud-ovest - dopo che la tempesta Kathleen aveva causato molti disagi nel Regno e in Irlanda nei giorni scorsi. Secondo le previsioni del Met Office la Cornovaglia, il Devon, il Somerset e le Isole Scilly verranno colpite da stasera fino a domani da venti fino a 110 chilometri orari, piogge e forti mareggiate col rischio di allagamenti e blackout, oltre a probabili interruzioni dei trasporti.



Già la tempesta Kathleen aveva causato la cancellazione di decine di voli nel Regno, per l'impossibilità soprattutto di atterrare a causa del maltempo, e circa 34.000 persone erano rimaste senza elettricità. Alla tempesta era poi seguito un giorno di caldo anomalo, con temperature oltre i venti gradi registrate in alcune parti del Paese.





Lunedì 8 Aprile 2024

