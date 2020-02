Tempesta Ciara, il volo "rimbalza" in pista e non riesce ad atterrare: terrore a bordo

si sono registrati anche alcuni record di velocità tra New York e Londra. In un video diffuso da ABC News si vede un aereo in particolare difficoltà nell'atterrare all'aeroporto britannico di Birmingham. Il vento continua a sollevarlo non permettendogli di posarsi sulla pista.tra l'aeroporto di New York Jfk e Londra Heathrow in 4 ore e 56 minuti, stabilendo così un nuovo record. È quanto emerge dai dati del servizio di localizzazione dei voli 'Flightradar24'. Il volo di British Airways ha battuto il precedente record transatlantico di 5 ore e 13 minuti tra New York e Londra. Con un vento di oltre 400 chilometri l'ora il volo di British Airways che è partito da New York alle 18.30 è atterrato domani a Londra alle 4.43 con ben due ore di anticipo. Ancora lontani da essere battuti i record dei Concorde, gli aerei supersonici, che permettano di attraversare l'Atlantico in 2 ore e 53 minuti.