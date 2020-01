Va in televisione e confessa in diretta: «Ho ucciso la mia fidanzata»

Ieri nel corso di una trasmissione tv in diretta sulla rete News18, aveva dichiarato di aver ucciso la fidanzata la notte di Capodanno:

di Chandigar, in Punjab, in India,Singh era in libertà su cauzione dopo una precedente condanna, sempre per omicidio, del 2010., la vittima, aveva 27 anni e faceva l'infermiera in un ospedale privato: è stata strangolata nella stanza d'albergo dove stava trascorrendo la notte con lui, con cui si sarebbe sposata a breve.Singh, che dal momento del delitto era ricercato come unico sospettato e si nascondeva, si è presentato negli studi televisivi e ha chiesto di poter confessare in diretta televisiva di avere ucciso Sarabjit dopo che lei gli aveva rivelato di non amarlo più e di non avere intenzione di sposarlo. La confessione, seguita da milioni di telespettatori, ha suscitato in India vaste polemiche sull'etica della rete che ha consentito a un femminicida di esibirsi e di chiedere in diretta l'assistenza di un avvocato.