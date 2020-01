di Alessia Strinati

Giovedì 16 Gennaio 2020, 15:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avrebbe fatto, insieme a una sua, approfittando dell'assenza del marito. Joyce Churchwell, 40, di Tulsa, in Oklahoma, avrebbein casa sua. La donna, approfittando dell'assenza del marito, si è fatta trovare in casa con una sua amica e ha proposto all'adolescente un rapporto a tre.Pare che l'insegnante abbia adescato il 18enne su Facebook. Tutti e due frequentavano lo stesso istituto, così lei lo ha contattato su Snapchat e ha iniziato a mandarle delle foto hot. La professoressa lo avrebbe quindi invitato in casa e li si sarebbe consumato il rapporto. A sporgere denuncia, come riporta Metro , è stata la madre del giovane che in sede di processo ha ammesso di aver avuto degli incontri intimi con l'insegnante e una sua amica.La 40enne è stata licenziata e accusata di abusi sessuali. Nonostante la maggiore età del ragazzo i giudici hanno ritenuto la donna in una posizione di superiorità rispetto al giovane e per questo rischia una dura condanna. L'altra donna, che ha dichiarato di essere stata coinvolta nel trio, ha lasciato la scuola ma non è stata accusata.