New York, in aria il primo taxi volante: quando il debutto in Italia

Sul cielo di New York è sorvolato un taxi volante, l'iniziativa è stata portata avanti da Joby Aviation e Volocopter. Al momento si tratta solo di un test, ma entro pochi anni potrebbe diventare qualcosa di comune. Il vantaggio non riguarda solo il velocizzare gli spostamenti, ma anche la quantità di emissioni di carbonio, che sarenno sensibilmente ridotte, trattandosi di velivoli elettrificati.

L'innovazione

Il sindaco di New York, a seguito dell'evento inaugurale, ha annunciato che la città è pronta ad eletrifficare due eliporti a Manhattan, il terzo sarà di proprietà privata. Inoltre ha aggiunto: «Non solo faremo in modo che la città sia all'avanguardia nella tecnologia di volo sostenibile, ma affronteremo anche alcuni problemi come ridurre il rumore, e rendere le nostre strade più sicure». Per fare un esempio dell'efficienza dei nuovi velivoli Joby Aviation ha stimato che il tempo per andare da Manhattan all'aereporto John F.

In Italia



Anche Milano sta seguendo un progetto molto simile, in occasione delle Olimpiadi Invernali nel 2026, verranno messi a disposizione dei taxi volanti. Per portare avanti questa idea, infatti, verranno costruiti in città due vertiporti, strutture per consentire ai taxi volanti di alzarsi in aria con un sistema di decollo verticale. Le zone scelte per edificare a Milano sono CityLife Porta Romana.

