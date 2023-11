Si tatua il nome del fidanzato sulla fronte per dimostragli amore, oggi confessa che era tutto finto: «Volevo mandare un messaggio» la confessione su tiktok, ha preso in giro il web per mandare un messaggio







di Alessia Di Fiore Giorni fa il video Tiktok di una ragazza che si è tatuata il nome del fidanzato sulla fronte, è diventato virale, e la notizia è finita su tutti i giornali. L'utente ha ricevuto numerosi commenti negativi in seguito al video, dove sosteneva di tatuarsi il nome del suo ragazzo sulla fronte per dimostrargli affetto, un gesto che ha lasciato tutti senza parole. Tatuaggio finto Poche ore fa la ragazza ha postato un altro video dove confessa che il tatuaggio di cui si è tanto discusso era finto e del fatto che attraverso quel video voleva ottenere risonanza per mandare un messaggio. «Io mi pento dei miei tatuaggi, ho il corpo pieno di tatuaggi e adesso non sono contenta, sono qui per mandarvi un messaggio, se è successo a me può capitare anche a voi». #tattoo ♬ original sound - Ana Stanskovsky @anastanskovsky I regret my tattoo 😔 #facetattoo L'utente Ana Stanskovsky insomma ha diviso il web, per quella che lei ritieneva una giusta causa. Sarà davvero così? Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Novembre 2023, 19:04

