Chiede un taglio alla Ronaldo, ma non specifica quale: mamma furiosa contro il barbiere

Il barbiere taglia i capelli al 13enne come Ronaldo de Lima, il Fenomeno. Il brasiliano, nel 2002, si tagliò i capelli a "mezzaluna" durante i Mondiali vinti dal Brasile. Una scelta davvero bizzarra che giustificò in diverse interviste come un modo per far concentrare la stampa su una sciocchezza quale appunto un taglio di capelli, piuttosto che sul suo infortunio.

La mamma del 13enne Morley, nel West Yorkshire, ha condiviso la foto del taglio di capelli fatto al figlio ispirato proprio a quello di Ronaldo. La reazione è tutta da ridere.

Il taglio sbagliato

Condividendo una foto del nuovo taglio di suo figlio, la donna ha scritto sui social: «Al barbiere che ha fatto questo a mio figlio tredicenne posso suggerire di non fare stupidi tagli di capelli ai minori senza la presenza di un adulto. Questo è ridicolo».

Alcuni utenti hanno ritenuto che il bambino avesse chiesto un taglio alla Ronaldo, ma se ne è andato con lo stile "R9" reso famoso ai Mondiali del 2002 piuttosto che quello attualmente sfoggiato dal calciatore portoghese Cristiano Ronaldo.

«Quando tuo figlio chiede un taglio di capelli a Ronaldo ma non specifica quale Ronaldo», ha scritto un utente.

