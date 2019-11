Sviluppato un microrobot a forma di origami: «Sarà il futuro delle operazioni chirurgiche»

Giovedì 7 Novembre 2019, 10:48

A prima vista, sembra un, nello specifico un uccello di carta. In realtà, si tratta di undestinato a scrivere il futuro della. A svilupparlo sono stati alcuni: questodi dimensioni molto limitate, infatti, può esseregrazie ad alcuni minuscoliprogrammabili.A differenza dei robot tradizionali, quello inventato dai ricercatori in Svizzera utilizza materiali così leggeri da permettere di 'navigare' anche le più piccole e flessibili parti del corpo umano, come i vasi sanguigni., che ha diretto lo studio, ha spiegato: «I movimenti di questo microrobot avvengono nel giro di alcuni millisecondi, ma la programmazione dei nanomagneti richiede solo pochi nanosecondi. In questo modo è possibile programmare diversi movimenti in serie e in rapidissima successione». Lo riporta l'Independent La tecnologia sviluppata a Zurigo non è del tutto nuova, bensì si ispira ad alcuni progressi già raggiunti dalla robotica applicata in ambito biomedico. Esistono già, ad esempio,capaci di 'viaggiare' attraverso organi come l'intestino, ma anche di tamponare ferite interne o rimuovere oggetti ingeriti. Nessuno, però, era riuscito finora a realizzarne uno di dimensioni così ridotte. I dettagli dello studio sono stati pubblicati sia sul sito dell'istituto Scherrer , sia sulla rivista Nature. I ricercatori, però, mettono in guardia la comunità scientifica: «Siamo solo ad una fase preliminare, servono tempo e lavoro per sviluppare al meglio il pieno potenziale di un simile strumento».