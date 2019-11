Si opera al cervello e resta sveglia: l'intervento trasmesso in diretta Facebook VIDEO

Una ragazza di 25 anni,, a cui era necessario rimuovere una massa del cervello in un intervento di chirurgia cerebrale, è stata operata in diretta social dal Methodist Dallas Medical Center, che ha trasmesso lo streaming su Facebook Live per 45 minuti circa. A guardare l'operazione, decine di migliaia di persone, con un picco di 45mila utenti collegati:, che sottolinea come Jennaper tutta la durata dell'intervento.Oltre mille i commenti, tra domande sulla procedura e incoraggiamenti ai medici: nel video la paziente appariva circondata da teli blu, mentre una voce fuori campo spiegava le varie fasi dell'operazione, ma non sono stati mostrati i dettagli dell'intervento. Le visualizzazioni totali, a due giorni dallo streaming, sono oltre 140mila.Non è la prima volta che un intervento chirurgico viene diffuso in streaming, anche se non era mai stato fatto per uno simile. Nel 2018 ad esempio, sempre in Texas, una donna con un tumore aveva accettato di mettere online l'operazione al seno per sensibilizzare sulla malattia. «Jenna - scrivono i medici dell'ospedale - ci ha permesso di diffondere il suo intervento per educare e per sensibilizzare sul problema, per far capire a chi ha la stessa patologia che c'è una soluzione. Siamo stati impressionati da come ha gestito la cosa».