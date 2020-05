Stuprata e uccisa in chiesa a 22 anni: choc in Nigeria. La famiglia chiede giustizia, caccia agli assassini grazie a Twitter

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Maggio 2020, 19:18

aveva 22 anni e si era appena iscritta alla facoltà di microbiologia. È stata. Una violenza inaudita avvenutain, dove la ragazza spesso si fermava a studiare. Gli aguzzini sono entrati - riporta la Bbc online citando media locali - l'hanno violentata e poi assassinata colpendola con un estintore. E ora con l'hashtag, diventato top trend in Nigeria, la sua famiglia chiede aiuto per rintracciare gli assassini.Ad avvertire i parenti è stata una telefonata dalla Redeemed Christian Church of God mercoledì pomeriggio. Uwavera era stata trasportata in ospedale dopo che un agente della sicurezza l'aveva. Ma era troppo tardi. Diversa la versione della polizia dello Stato meridionale di Edo, di cui Benin City è la capitale.Secono un portavoce la ragazza è morta dopo una colluttazione e la vicenda sarà trattata come un caso di omicidio, non di stupro. Intanto su Twitter monta la polemica sull'incapacità del governo di affrontare la violenza di genere. «Lo stato nigeriano deve fare di tutto per proteggere le nostre ragazze - scrive Dìpò Awòjidè - le loro vite sono importanti e i criminali che vi pongono fine devono essere assicurati alla giustizia». «Chiunque potrebbe essere Uwa - twitta Kiki Mordi - c'è un'inchiesta. Fatecelo sapere. Chiediamo solo giustizia per Uwa».