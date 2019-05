«Se mi fai stuprare le bimbe ti sposo», mamma concede le figlie di 1 e 4 anni al suo compagno

Ultimo aggiornamento: 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia che ilper farsi. Una mamma ha permesso al suo fidanzato di abusare sessualmente delle sue due bambine dopo che l'uomo le aveva promesso che se lo avesse lasciato fare l'avrebbe portata all'altare.I fatti si sono svolti nella città di Malchow, nel nord della Germania, dove per mesi le bambine di 1 e 4 anni hanno subito violenze. L'uomo, di 34 anni, aveva precedenti penali, ed era stato condannato a 16 mesi di carcere per aver abusato sessualmente della sua stessa figlia, come riporta il Mirror. La mamma delle vittime e il 34enne si sono conosciuti grazie a una chat di incontri, hanno iniziato a frequentarsi e la donna ha pensato di poter costruire una famiglia con lui, o comunque lo desiderava al punto di costringere a terribili abusi le sue bambine.L'uomo ora è finito in carcere, ma anche la mamma delle piccole rischia la condanna per complicità. Pare che in diverse occasioni abbia anche preparato le sue figlie ad accogliere nel migliore dei modi il loro stupratore, incurante del loro dolore e della sofferenza.